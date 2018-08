Venezia, uccide di botte la moglie: arrestato un 35enne

E' stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi, ma al loro arrivo la donna era già deceduta. Le autorità hanno riferito che, fino a oggi, l'omicida si era dimostrato "un detenuto modello". Secondo alcuni testimoni, la coppia era da tempo protagonista di dissidi e litigi.



La vittima su Facebook: "La vita ci dà brutte cose" - Un anno fa la donna aveva scritto nella sua pagina Facebook, rispondendo a un'amica: "La vita ci dà brutte cose, ma si tira avanti". Molte delle foto che la ritraggono sul social network sono scattate in compagnia di cani, a cui Maria era particolarmente affezionata. Pare che in passato non abbia mai espresso alle forze dell'ordine timori sulla sua incolumità personale in merito al rapporto con il marito.