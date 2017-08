Nella puntata andata in onda martedì 18 luglio di "Dalla Vostra Parte" si è discusso dell'assenteismo delle forze dell'ordine a Venezia. In occasione della festa del Redentore che ha richiamato in laguna più di ottantamila persone, creando così una situazione di vera e propria emergenza, è stata evidente la mancanza dei vigili urbani che avrebbero dovuto garantire una maggior sicurezza. Sono stati in tanti a non presentarsi al lavoro quel giorno, circa sessanta guardie cittadine, perché indisposte o addirittura in ferie. Intervistato dall'inviata del preserale di Retequattro, il capo dei vigili ha ammesso: "Hanno fatto un lavoro inferiore al dovuto." Così c'è anche chi ironizza su un cosiddetto virus del Redentore...