Lavori in corso - I vigili del fuoco stanno operando per liberare il ponte della Libertà a Venezia all'altezza del pilone 70, per la caduta della struttura metallica della segnaletica stradale, cascata trasversalmente sulla carreggiata in direzione della città. Traffico ancora bloccato in entrambe le direzioni per il coinvolgimento dell'impianto di elettrificazione del tram. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autogru per il ripristino delle condizioni di sicurezza e il ripristino della viabilità.



Mezzi sostitutivi - Atvo, la società di trasporti pubblici veneziana ha predisposto un servizio sostitutivo portando i passeggeri a Mestre, per avere la possibilità raggiungere Venezia. "Questo - precisa - sia per chi arriva dagli aeroporti Marco Polo e di Treviso sia per tutte le persone che avevano comunque programmato di raggiungere Venezia". Anche ai pullman turistici è vietato il transito e i passeggeri sono scesi, incamminandosi a piedi verso piazzale Roma.