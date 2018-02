Un pilone è crollato, per il forte vento , sul Ponte della Libertà, la strada d'accesso Venezia , bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti. Nel crollo, il pilone ha tranciato la linea elettrica del tram , rendendo così inservibile la linea. L'incidente si è verificato sulla corsia che da Mestre porta a Venezia ma il traliccio ha occupato anche parte dell'altra corsia. La strada è stata riaperta al traffico dopo 8 ore.

Ci sono volute più di otto ore dall'incidente per sgombrare il traliccio. In questo lasso di tempo si poteva raggiungere la città lagunare soltanto in treno.