I lucchetti erano stati appesi dalle coppie come simbolo d'amore, su ispirazione del libro "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia. Il rito è diventato una vera e propria moda, che ha portato però anche a brutte conseguenze, come a Rialto dove è stato sfregiato un monumento. La polizia locale è preoccupata non solo per il decoro della città, ma anche per la sicurezza dei cittadini.