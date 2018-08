Venezia, crollo di un piccolo pontile sul Canal Grande: 4 feriti

Incidente a Venezia, sul Canal Grande, dove un piccolo pontile dismesso, utilizzato in passato per le gondole, ha ceduto facendo finire in acqua 4 turisti che vi erano saliti. Per loro niente di grave: solo lievi contusioni. Il manufatto, utilizzato in passato per salire sulle gondole, era indicato con segnali di pericolo. Il peso dei turisti ha infatti causato la rottura dei tre gradini in legno su cui si trovavano.