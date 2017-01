Venezia, azienda pubblica il primo annuncio di lavoro in dialetto

Un annuncio redatto in dialetto rigorosamente veneto per trovare lavoro. É la trovata di un'azienda di Marcon, in provincia di Venezia, alla ricerca di un operatore commerciale bilingue. Requisito fondamentale è il diploma di maturità, ma la precedenza verrà data ai candidati di "minoranza nazionale veneta".

Ecco l'annuncio in veneto:



"A se xe en thèrca dhe comarthiài anca co pì mandài, Part/Time - Full Time, areài veneti, setor Incentive Travel / Publithedhà / Pormothiòn. Apontamìnti pre-fhisài co Telemarketing - Porvidhiòn tanto eevàe e/o fhìso àgni mèxe, dhaspuò dhe on parìodho dhe pruova. Endespensàvie bi-enguismo: Veneto, Tagiàn e/o Anglèxo e/o Todhesco e/o Fharnthèxo. Contatar par e-mail commerciale@infovacanze.it e/o ciamar dha e 09:30 a e 15:00 el teèfhon vèrdho 800.58.98.90. Parthedhènthia a i candidhài dhe «Menorànthia Nathionàea Veneta» / «Venet National Minority» / «Minorité Nationale Vénète», Èdhe Redhionàea Veneta / Venet Regional Law / Loi Régionale Vénète 28/2016".