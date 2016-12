Zika, da gennaio tre casi in Veneto

Dall'inizio del 2016 sono tre i casi di persone colpite dal virus Zika in Veneto, uno a Treviso, gli altri a Padova e Vicenza. Si tratta di persone rientrate da Sudamerica e Caraibi, ovvero Paesi dove l'infezione è ampliamente diffusa. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, che sottolinea tuttavia come non ci sia "motivo di allarme perché Zika è monitorato in Veneto dal 2010 e siamo in grado di curarlo efficacemente".