Vicenza, vietato giocare a pallone nel parco: bimbi multati per 600 euro

I vigili urbani di Malo, in provincia di Vicenza, hanno multato quattro bambini dai cinque agli otto anni di età per 600 euro complessivi. Il motivo? Aver giocato a pallone dove è severamente vietato. "Ora i nostri figli hanno paura degli agenti, quando li vedono scappano o cambiano strada", hanno affermato i genitori. Nel paese è partita una raccolta di firme per annullare la sanzione.