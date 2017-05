Nessuno avrebbe infatti sentito gli spari, poiché la casa più vicina si trova a un centinaio di metri. Quando i soccorritori sono arrivati, si sono però resi conto che Pretto era stato ucciso, e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari per ora non escludono alcuna ipotesi: dalla pista passionale al tentativo di rapina, anche se sembra che nulla sia stato toccato nell'appartamento della vittima.



L'uomo, che collaborava con il fratello in un'attività a Brendola (Vicenza), non avrebbe condotto vita sociale ma in paese molti lo ricordano come una brava persona riservata. Venerdì pomeriggio aveva trascorso alcune ore in un bar per vedere la tappa del Giro d'Italia quindi aveva chiacchierato con alcuni avventori fumando una sigaretta prima di tornare a casa. Qui, forse ad attenderlo al buio, potrebbe esserci stato l'assassino.