Vicenza, truffa anziana: arrestato

I carabinieri di Vicenza hanno arrestato Giuseppe Polverino, 46enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si era spacciato per avvocato con l'obiettivo di truffare un'anziana: aveva riferito falsamente alla donna che il figlio era in stato di fermo presso una caserma di carabinieri, l'indagato era riuscito a farsi dare 700 euro in contanti quale acconto per le sue prestazioni professionali per risolvere la questione.