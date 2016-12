Vicenza, tema su Lega e immigrazione a scuola: polemica del Carroccio

16:23 - Un'istituto di Thiene, in provincia di Vicenza, è finito al centro di una polemica con la Lega Nord. A scatenare la reazione piccata del Carroccio è stato il tema proposto a una classe terza della scuola da un insegnante di lettere, dal titolo "Persuadi un tuo compagno leghista che il fenomeno migratorio non e' un problema, bensì una risorsa". Il partito guidato da Matteo Salvini è intervenuto dopo la denuncia fatta da alcuni genitori ad esponenti della stessa forza politica.

Gli esponenti veneti della Lega hanno immediatamente condannato l'episodio, avvenuto all'istituto Aulo Ceccato di Thiene. "Anziché educare i ragazzi a scuola - commenta Michele Pesavento, membro della Segreteria politica Lega Nord Vicenza - gli insegnanti fanno politica. Inammissibile l'episodio avvenuto al Ceccato di Thiene, dove in una classe, all'insegnamento delle materie umanistiche si preferisce l'apologia politica".



"Certi professori - sottolinea in una nota il consigliere regionale della Lega Nicola Finco - sono i veri fondamentalisti. Le classi non sono sedi circoli di partito. Il tema anti leghista è un altro tentativo di trasformare la scuola in un processo politico".



"Un professore si permette - aggiunge Finco - di dare giudizi politici in classe su un partito come se il problema in questi giorni non fosse l'Islam; nel frattempo i benpensanti radical chic di sinistra si scandalizzano perché l'assessore regionale all'Istruzione scrive alle scuole affinché in classe si tratti del problema del terrorismo islamico che è solo e unicamente cronaca".