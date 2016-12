Vicenza, stuprata da due parà Usa mentre era incinta: bimbo gravissimo

12:46 - Lotta tra la vita e la morte il bimbo nato da una prostituta romena stuprata mentre era incinta da due parà americani a Vicenza il 15 luglio. Il piccolo, di soli dieci giorni, è sottopeso e soffre di una grave insufficienza respiratoria: ora bisognerà capire se i suoi problemi di salute siano dovuti proprio allo stupro subito dalla madre. I due militari, Gray Gerelle Lamarcus, 22 anni, e Edil McCough, 21, erano stati arrestati nove giorni dopo il fatto.

Da tre mesi, come riporta Libero, è in corso un braccio di ferro per impedire che i due soldati americani vengano processati negli Stati Uniti.