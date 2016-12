Vicenza, spara a due tecnici scambiandoli per ladri: denunciato

Un cacciatore 43enne di Sarego, nel Vicentino, ha sparato due colpi di fucile a scopo intimidatorio dopo aver scambiato per ladri due tecnici dell'acquedotto. E' accaduto intorno alle 22 di martedì, nei pressi della villa in cui abita la famiglia del presidente della sezione locale dei "Cacciatori Veneti". Dopo la denuncia per accensioni ed esplosioni pericolose, i carabinieri hanno sequestrato fucili e munizioni che l'uomo deteneva regolarmente.