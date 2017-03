Vicenza, scontro tra auto sulla provinciale 8: un morto e un ferito

Un uomo è morto nello scontro tra la sua auto, una Fiat Punto, e un'utilitaria, avvenuto sulla strada provinciale 8 Berico-Euganea, a Villaga (Vicenza). Nello schianto la Punto è finita in un canale d'irrigazione, rovesciata su un fianco. I soccorsi sono intervenuti per riportare l'uomo in superificie, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Ferita la conducente che si trovava sull'altra vettura. La donna è stata portata in ospedale.