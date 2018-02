Vicenza, scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito

Un 59enne padovano è morto nello scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la strada San Feliciano nel comune di Orgiano (Vicenza), all'altezza dell'incrocio per Pilastro. La squadra dei vigili del fuoco di Lonigo è intervenuta sul luogo dell'incidente e ha estratto da uno dei due abitacoli il 59enne; i medici del Suem non hanno tuttavia che potuto constatarne il decesso. Ferito l'altro conducente straniero, trasportato in ospedale.