Vicenza: riottiene la patente, beve per festeggiare e gliela ritirano ancora

Dopo un anno senza patente la riottiene, esce a bere per festeggiare, ma viene beccato in stato di ebbrezza alla guida e il documento gli viene nuovamente sequestrato. La vicenda arriva da Sandrigo nel Vicentino: l'uomo, 57 anni, è risultato positivo all'alcol test in un controllo della polizia locale sulla provinciale Marosticana.