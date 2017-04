Vicenza, picchiata perché senza velo: 15enne in comunità protetta

Si è presentata a scuola piena di lividi e ha raccontato che a farglieli era stato il padre, musulmano di origini africane, arrabbiato per il suo rifiuto di portare il velo. Il nuovo caso di violenza in famiglia vede protagonista una 15enne di Bassano (Vicenza), ora affidata a una comunità protetta. A far scattare l'allarme sono stati gli insegnanti e il preside dell'istituto, che hanno avvertito le assistenti sociali.