Vicenza, insegue in auto moglie e amante e spara: ferita la donna

Un uomo ha inseguito in auto a folle velocità un'altra vettura su cui viaggiavano la moglie e l'amante di lei e, dopo averli raggiunti, ha sparato contro la coppia, ferendo la moglie a un braccio. E' accaduto nel Vicentino, tra i comuni di Piovene Rocchette e Santorso. L'uomo ha esploso i colpi contro i due all'altezza di un distributore di benzina. Dopo l'allarme la donna è stata trasportata all'ospedale di Santorso: non sarebbe in pericolo di vita.