Vicenza, incendio in un condominio: sei feriti e 16 persone evacuate

12:02 - Sei persone sono rimaste ferite, alcune intossicate altre gravemente ustionate, in un incendio che nella notte ha avvolto un condominio di tre piani a Dueville (Vicenza), nella frazione di Passo di Riva. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo i 16 occupanti dello stabile, evacuandoli con le autoscale. Il rogo è partito dalla cucina di un appartamento al primo piano, forse a causa di un corto circuito.

Le fiamme, dal primo piano, hanno rapidamente invaso il vano scale, salendo verso gli appartamenti superiori, bloccando i residenti all'interno. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con squadre giunte da Vicenza, Arzignano e Schio, per un totale di una quindicina di uomini.



Mentre mettevano in salvo i due occupanti dell'alloggio da cui era partito il rogo, con le autoscale hanno raggiunto altre 7 persone che si trovavano al secondo piano, impossibilitate ad uscire per via del fuoco e del fumo, e le hanno portate a terra.



I feriti si trovano all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Uno di loro è in condizioni serie. Il condominio è stato dichiarato inagibile.