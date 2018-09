Vicenza, costringe una donna a lavorare fino al parto: condannato un barista

Un barista vicentino è stato condannato a cinque mesi e 23 giorni di reclusione per aver costretto una ex dipendente incinta a lavorare fino al giorno del parto. L'uomo, 65 anni, aveva minacciato di far perdere il posto alla donna se non si fosse presentata ogni giorno in servizio, in un bar di Camisano Vicentino. Secondo la Procura di Vicenza, l'atteggiamento del datore di lavoro corrisponde a un'estorsione.