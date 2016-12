Vicenza, bimba scappa alla mamma: si chiude dentro la cassaforte in banca

Si è allontanata dalla mamma impegnata allo sportello della banca e per gioco si è infilata e chiusa in una cassaforte. E' accaduto a Vicenza, dove, mercoledì mattina, una bambina di due anni e mezzo è rimasta bloccata al buio e in lacrime nel congegno temporizzato dell'istituto di credito. La piccola è stata liberata dai vigili del fuoco, che prima hanno praticato un piccolo foro per inserire una cannuccia per pompare ossigeno all'interno, poi hanno scassinato l'armadietto blindato.