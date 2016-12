Di ritorno da una manifestazione sulla sicurezza stradale, 50 studenti hanno potuto ammirare quello che un conducente non dovrebbe mai fare. Infatti, l'autista dell'autobus che li riaccompagnava a casa ha guidato per tutto il viaggio chattando e telefonando col suo cellulare. Il fatto è stato filmato dal professor Corrado Poli, editorialista del Corriere del Veneto ed esperto in politiche della mobilità: è stato peraltro l'unico a far notare direttamente all'interessato la presenza di un forte rischio per l'incolumità dei passeggeri. Il sessantenne autista ha però risposto di essere in servizio da 32 anni, dunque, essendo un veterano del servizio pubblico, non sussisteva alcun pericolo.