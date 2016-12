Vicenza, albanese ritrova la figlia su Facebook dopo 16 anni

15:41 - Dopo 16 anni mamma e figlia si rincontrano: è successo ad Alma ed Ambra, separate da troppo tempo per colpa dell'ex compagno (nonché padre) della bambina. Teatro della scena, la piattaforma sociale Facebook, che ha permesso alla ragazza di ritrovare la madre dopo qualche ricerca.



Un piacevole regalo A sorpresa, il 10 ottobre (giorno del compleanno di Alma), arriva un messaggio insolito sul profilo Facebook della 40enne albanese. Lo legge Nello Cassani, attuale compagno della donna, che sussulta: "Una ragazza albanese ti chiede l'amicizia su Facebook".

Alma crede che sia uno scherzo, ma non lo è. Dopo 16 anni la sua bambina, ora quasi maggiorenne, l'ha trovata. E' lei, le somiglia e ha tanta voglia di vivere bei momenti con la sua mamma. E' il regalo più bello che potesse mai ricevere.





Il flashback E' il 1998. Alma Hoxha rincasa da lavoro, apre la porta e non trova nessuno ad aspettarla. Non c'è il suo compagno, non c'è la sua bambina. Da quel momento in poi, la donna albanese (che vive all'epoca in Germania), si trasferisce in Italia presso la sorella dell'ex, cercando lì la sua piccola Ambra che però non c'è: la bimba, è in realtà con i suoi zii paterni in Albania. Alma non la troverà mai, almeno fino a qualche giorno fa.