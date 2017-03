Vicenza, accusati di bullismo: scontano pena aiutando gli anziani

Per farlo, riporta il Giornale di Vicenza, si sono detti pronti a rinunciare alle ferie estive o comunque a rientrare in città in tempo utile per essere operativi in cucina o in mensa. Se rispetteranno la messa alla prova il reato sarà esisto e loro assolti.



Per parecchi mesi fra l'autunno del 2013 e la primavera del 2014 avevano utilizzato la stazione delle corriere di Alte Ceccato come 'base operativa' per furti di telefonini a coetanei, effettuati quasi sempre sui bus.