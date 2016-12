06:36 - La Squadra mobile di Verona ha arrestato un cingalese per violenza sessuale su una 15enne, costretta a subire abusi dopo essere stata sequestrata in pieno centro città. Il fatto era accaduto lo scorso maggio. L'uomo, residente in provincia di Reggio Emilia, ma di fatto senza dimora, aveva lasciato Verona spostandosi tra varie città italiane. La polizia lo ha rintracciato in una casa a Lucca.