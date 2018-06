Verona, spruzza spray urticante a scuola: 500 intossicati non gravi

Oltre 500 tra studenti e insegnanti sono rimasti intossicati dalle esalazioni emesse da una bomboletta di spray urticante presso la scuola superiore "Maria Curie" di Bussolengo (Verona). Nessuno è in condizioni critiche, ma per 17 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Il ragazzo che ha spruzzato lo spray all'interno dell'impianto di aerazione dell'istituto sarebbe già stato individuato.