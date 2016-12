Verona, rapinano gioielleria travestiti da turisti e fuggono a piedi: presi

Presi i tre responsabili della rapina ai danni di una gioielleria di Verona: due sono in carcere, il terzo, ancora minorenne, si trova in comunità. Tutti provengono dall'est Europa: due sono lituani e uno russo. E proprio come ricchi turisti dell'Est che agivano, come si vede nei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Ben vestiti, volto scoperto sotto il cappello, guadagnano l'ingresso al negozio. Da lì a poco, però, mostrano le loro vere intenzioni, bloccando il responsabile e le commesse sotto la minaccia di alcune pistole che alla fine si scoprirà essere giocattolo.