Verona, rapina in museo Castelvecchio: 13 arresti, anche una guardia giurata

Tredici persone, per lo più moldave, sono state arrestate con l'accusa di aver partecipato alla rapina compiuta il 18 novembre al museo di Castelvecchio di Verona . In manette anche la guardia giurata in servizio la sera della rapina. Diciassette i dipinti trafugati, tra cui sei opere d'arte del Tintoretto e capolavori di Rubens, Mantegna, Pisanello e Caroto.

Proseguono intanto le operazioni da parte di squadra mobile e carabinieri per il recupero della refurtiva, che sarebbe già stata individuata in Moldavia.



Assieme alla guardia giurata, sono stati arrestati anche il fratello (che in passato aveva lavorato per un istituto di vigilanza dal quale poi era stato allontanato) e la compagna moldava di costui. La donna è ritenuta dagli investigatori la persona che ha fatto da tramite tra i basisti a Verona e la manovalanza moldava.