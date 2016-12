Verona, ragazza picchiata in strada dal fidanzato: il calciatore Meggiorini la salva e immobilizza l'uomo

Riccardo Meggiorini , calciatore in forza al Chievo Verona , ha salvato una ragazza dalla violenza del fidanzato. Il giocatore è stato svegliato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2,30, dalle urla della donna, aggredita in una strada del centro di Verona ; affiacciatosi alla finestra della sua abitazione, Meggiorini ha visto l'uomo picchiare e tentare di strappare i vestiti della vittima. L'attaccante è così uscito di casa e, dopo una colluttazione, ha immobilizzato l'aggressore.

Un gesto di grande coraggio quindi per l'atleta nativo di Isola della Scala, in Veneto. Compresa la situazione, Meggiorini infatti non ha esitato ad aiutare la ragazza. Prima ha tentato di calmare l'uomo, immobilizzandolo a terra dopo essere stato attaccato a sua volta. Nel frattempo la moglie del giocatore clivense aveva già avvertito i carabinieri, che hanno portato via il fidanzato violento. Nello scontro Meggiorini è caduto a terra, non riportando comunque ferite.