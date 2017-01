Verona, protesta migranti: blocchi traffico e cassonetti rovesciati

Dopo la rivolta di Venezia, anche a Verona alcuni richiedenti asilo sono scesi in strada per denunciare le presunte cattive condizioni dell'ostello che li ospita. I manifestanti si sono lamentati in particolare della qualità del cibo servito loro, hanno quindi rovesciato alcuni cassonetti e bloccato il traffico. La polizia ha deviato la circolazione finché la situazione non è tornata alla normalità.