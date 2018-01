Verona, piccolo aereo precipita in un bosco: morte due persone

Due persone sono morte nello schianto di un velivolo monomotore Cessna ad Arbizzano di Negrar, nel Veronese. L'aereo è precipitato all'interno della Tenuta Novare, schiantandosi in un bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con il personale del 118, ma per i due passeggeri del Cessna non c'era più niente da fare.