Verona,lavora con motosega e si colpisce al collo: muore dissanguato

Drammatico incidente a Sant'Anna d'Alfaedo, nel Veronese, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essersi colpito alla gola con la lama della motosega con cui stava compiendo alcuni lavori in campagna. Quando sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, il 47enne era già morto per dissanguamento, a causa della lesione al collo. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire le cause dell'incidente.