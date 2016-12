Verona, incendio in casa di riposo

Un incendio è divampato in una stanza di una casa di riposo per anziani, molti dei quali non autosufficienti, a Grezzana (Verona). Le fiamme hanno creato un denso fumo che ha invaso un'ala dell'edificio. Undici le persone, cinque pazienti, tre operatrici sanitarie, due carabinieri e un parente di un ospite, ricoverate per sintomi legati a intossicazione. Nessuno sarebbe grave.