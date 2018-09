Verona, immigrato pulisce marciapiede: multato di 100 euro

"Vorrei partecipare al pagamento dell'ignobile sanzione, quel ragazzo puliva e finalmente si camminava su quelle strade". Parte da queste parole la mobilitazione online dei cittadini di Borgo Trento a Verona per pagare la multa di 100 euro che è stata elevata a Daniel, 29enne nigeriano. L'immigrato, che da qualche mese spazzava le strade del quartiere in cambio di spiccioli, è stato sanzionato dai vigili, su segnalazione di qualche residente, per "condotte che limitavano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture", con l’aggravante della "violazione delle norme del regolamento di decoro urbano in quanto svolgeva azioni di accattonaggio", come riferisce L'Arena.