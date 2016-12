Verona, fuga di gas: 7 intossicati

Un'intera famiglia di sette persone, tra le quali due minorenni, è stata ricoverata in ospedale per accertamenti dopo essere rimasta intossicata da una fuga di gas in un appartamento a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. le loro condizioni di salute non sono comunque gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione.