Verona, frontale tra due auto: un morto e sei feriti

Un uomo di 40 anni residente a Villafranca (Verona) è morto ed altre sei persone, tra cui tre minori, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Lavagno (Verona). Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo poi una terza vettura. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco. I feriti sono stati portati all'ospedale Borgo Trento a Verona.