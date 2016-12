Verona, coniugi trovati morti in casa Tragedia forse dopo una violenta lite

13:32 - Marito e moglie sono stati trovati morti domenica pomeriggio all'interno dell'abitazione popolare che occupavano a Casette di Legnago nella Bassa veronese. Daniele Berardo, 60 anni e Antonietta Cristofori di 56 erano morti da almeno tre giorni. A scoprire i corpi i vigili urbani allertati da alcuni vicini. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri la tragedia sarebbe stata l'epilogo di una violenta lite.

La donna è stata trovata riversa nel salone di casa, il marito vicino al letto. L'appartamento appariva in ordine e non sarebbero state rinvenute tracce di lotta. Da alcuni giorni le luci della casa erano rimaste accese e la nuova macchina della coppia era ferma in garage.



I due coniugi risiedevano in una casa dell'Ater del popoloso quartiere di Casette, a Legnago. Erano pensionati e senza figli. Per le loro disagiate condizioni economiche erano seguiti dai servizi sociali. Gli investigatori non hanno notato sui corpi segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia dunque a chiarire le cause del decesso.