Curioso fuoriprogramma mercoledì sera all' Arena di Verona . A pochi minuti dall'inizio della "Carmen", un giovane spagnolo, Sergio Garcia , è salito sul palcoscenico dell'anfiteatro con la fidanzata Irene Lopez per chiederle di sposarlo. Davanti a 8mila spettatori, l'uomo si è inginocchiato porgendole l'anello e ottenendo il fatidico sì dall'emozionatissima compagna.

Il pubblico ha reagito con grande entusiasmo. La ragazza, visibilmente commossa, non sembrava si aspettasse qualcosa del genere. La coppia arriva da Barcellona e non era la prima volta che si trovava in Arena e in visita a Verona.



Il giovane Sergio per questa singolare promessa di nozze aveva contattato i responsabili dell'Arena riuscendo così a organizzare la sorpresa per la sua amata.