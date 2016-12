Verona, brucia la casa: morti madre e figlio di soli cinque anni

08:10 - Una donna e suo figlio di cinque anni sono stati trovati morti nell'incendio di un'abitazione a Casaleone, in provincia di Verona. I corpi della donna e del bambino sono stati scoperti dai Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme.

Casa fatiscente in legno - Le vittime sono di origine marocchina e il bimbo aveva festeggiato due giorni fa i suoi cinque anni. Secondo i vigili del fuoco il rogo è partito dal piano terra della vecchia casa fatiscente di via Roma in cui la famiglia viveva. Il fabbricato, in gran parte di legno, è bruciato in pochissimo tempo. Madre e figlio dormivano al piano di sopra e per loro non c'è stato nulla da fare. Il padre invece si è salvato lanciandosi dalla finestra per chiedere aiuto. Le due vittime sono morte carbonizzate e sono state trovate abbracciate sul letto.