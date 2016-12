Verona,bici contro auto: un morto

Un uomo di 55 anni, originario del Trentino ma residente a Verona, è morto in un incidente stradale nel capoluogo di provincia veneto. In sella alla sua bicicletta si è scontrato con un'automobile. Inutili i soccorsi del personale del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale di Verona, intervenuta per i rilievi.