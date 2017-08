Verona, 15enne esclusa da gara canora perché nera: "Non sei un'italiana vera"

Tutto è avvenuto attraverso il social. La ragazza ha infatti contatto tramite la pagina Facebook del concorso, "Canta Verona Festival", l'organizzatore, per chiedere informazioni su come iscriversi. Per tutta risposta, avendo visto la foto e il nome della ragazza, l'uomo le ha detto che il concorso non era per stranieri. E quando Dora gli ha fatto notare che lei era nata e cresciuta a Verona e aveva la cittadinanza italiana, lui si è inalberato, scrivendo a caratteri tutti maiuscoli "ITALIANI SI NASCE, NON SI DIVENTA. E SI NASCE DA GENITORI ITALIANI".



La ragazza ha preso atto della risposta ma non ha lasciato cadere la cosa. Ha segnalato a una pagina che si occupa di casi di discriminazione, "Bigottophobia", e da lì il post è diventato virale. Inutile dire che la reazione degli utenti Facebook nei confronti dell'organizzatore è stata veemente. Insulti, critiche e anche minacce. Fino a spingerlo a tornare sui suoi passi: scuse alla ragazza e anche l'offerta di farla partecipare al concorso, anche ricompensata. Offerta che Dora ha rifiutato.