Vernice rossa sul leoncino di Venezia: identificati i vandali

Sono stati identificati da carabinieri e polizia locale i vandali che alle 4 di sabato hanno imbrattato con vernice rossa uno dei leoncini di piazza San Marco a Venezia. Si tratta di tre studenti, non veneziani, ritenuti anche colpevoli di aver danneggiato il selciato e alcuni gradini di un piccolo ponte, tratteggiando, con la stessa vernice rossa, il disegno di un bambino con in mano due palloncini e sopra la scritta: "Mi state uccidendo". Denunciati a piede libero. Al vaglio degli inquirenti la posizione di una quarta persona, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. La soddisfazione del sindaco Luigi Brugnaro via Twitter: "La Città non chiede vendetta ma un giusto risarcimento con lavori sociali pubblici davanti a tutti".