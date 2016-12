Venezia, "vuoi sposarmi?". Ma l'anello di fidanzamento finisce in acqua

18:25 - Disavventura per una coppia di innamorati a Venezia. Lui, toscano, ha tirato fuori dalla tasca un anello di fidanzamento per lei, veneta, vicino al ponte di Rialto. Ma per l'emozione l'anello è caduto a terra ed è rimbalzato fino in acqua.

Come riporta Il Gazzettino, i due fidanzati hanno fermato una pattuglia di pompieri, in addestramento notturno.



Come accaduto circa un mese fa a un'altra coppia di sposi, sempre a Venezia, un sommozzatore si è immerso e dopo pochi minuti è riuscito a recuperare l'anello.