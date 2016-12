Venezia, trova lavoro dopo la maturità: 19enne rinuncia a Miss Italia

Dopo la conquista della fascia di Miss Rocchetta Bellezza, la strada verso le finali di Miss Italia sembrava in discesa. E invece Federica Boscolo Bisto, 19enne residente a Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, ha deciso di rinunciare alle selezioni. E il motivo è nobile: ha trovato un posto di lavoro. E, visti i tempi che corrono, ha saggiamente deciso di non lasciarselo sfuggire.