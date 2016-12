Venezia, travolto e ucciso sulle strisceda un Suv: arrestata 25enne romena

Dopo la fuga, la donna aveva chiuso l'auto nel proprio garage e si era barricata in casa, a Noale (Venezia). Ma i carabinieri, che avevano rintracciato sul luogo dello schianto la targa della vettura, l'hanno convinta ad aprire la porta e l'hanno tratta in arresto, con le accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso.



Con lei è stata denunciata a piede libero anche una connazionale 29enne, che si trovava a bordo del Suv. Le due stavano rientrando dopo una nottata trascorsa in alcuni locali di Mestre. Al momento dell'incidente stava piovendo. I carabinieri hanno sottoposto l'indagata ai test per l'assunzione di alcol e droga, i cui risultati non sono ancora noti.