Venezia, strage di animali alla riserva di Spinea

All'Oasi Sos Natura di Spinea sono tutti sotto shock: nella notte vandali si sono introdotti nell'area attrezzata e hanno fatto una strage di animali servendosi anche di un cane: i porcellini d'india sono stati uccisi a calci e poi calpestati, le galline e anatre decapitate, i coniglietti ammazzati a bastonate. In tutto sarebbero un centinaio le bestiole sterminate senza pietà in quello che appare un raid punitivo. Enrico Piva, il proprietario della riserva insieme al padre Giancarlo, è sconvolto e sostiene che tale orrore può essere solo opera dell'uomo. I carabinieri stanno indagando per individuare eventuali nemici dei gestori che però, si difendono: "Non abbiamo fatto mai male a nessuno".