Venezia, stop ai trolley dei turisti Troppo rumore, disturbano il sonno

15:32 - I trolley dei turisti, trascinati per calli e campielli, non lasciano dormire i veneziani. E così il commissario straordinario della città lagunare, Vittorio Zappalorto, ha elaborato un nuovo regolamento che metterà al bando le valigie con ruote in plastica: i turisti che arriveranno a Venezia potranno usare solo quelle con ruotine in gomma gonfiate ad aria. E per i trasgressori la multa è salata: da 100 a 500 euro.

Banditi, dunque, i trolley con ruote in gomma piena e quelli di plastica perché fanno troppo rumore. La nuova regola sarà inserita nel regolamento edilizio municipale e non varrà per i residenti, che potranno continuare a tenere in soffitta la loro valigia preferita.



L'intenzione del commissario è restituire ai veneziani un po' di sonno, dato che il rumore delle valige di intere comitive che rimbombano sul selciato nelle ore notturne molto spesso non fa dormire i residenti.