Venezia, sparita bimba di 8 anni a Mestre: ritrovata dopo poche ore

La bimba, ha reso noto stasera la Procura distrettuale antimafia di Venezia, sta bene e non ha subito alcuna violenza. Sarebbe stata riconsegnata spontaneamente alla madre da chi l'aveva rapita.



L'uomo che aveva rapito la ragazzina aveva chiesto al padre un riscatto di 10mila euro. La Dda di Venezia ha fatto sapere che "sono in corso indagini volte a ricostruire la dinamica della vicenda e ad accertare eventuali responsabilità in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione".