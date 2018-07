Venezia, sostanza urticante in un centro commerciale: 73 soccorsi

Settantatré persone sono state soccorse domenica all'interno di un negozio del centro commerciale Mediterraneo di Portogruaro, nel Veneziano, per problemi alle vie respiratorie provocate probabilmente da una sostanza urticante. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate solo a notte fonda: per ora le misurazioni strumentali hanno avuto esito negativo, ma sono al vaglio le immagini dei circuiti di sicurezza.